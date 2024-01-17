Актер Дмитрий Певцов назвал некачественным фильм "Бременские музыканты"

«Мне не нравится, что их обманывают таким образом, но, к сожалению, вот есть такая история. Человек, который заплатил деньги, он не хочет чувствовать себя идиотом. И он будет смотреть до конца, будет мучиться и будет пытаться понять, что же в этом фильме хорошего, что так зазывают на него телевизор и все на него бегом бегут», — заявил Певцов.