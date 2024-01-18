Анна Пересильд рассказала, как ей досталась роль Айгуль в сериале «Слово пацана»

14-летняя актриса Анна Пересильд рассказала, как она получила роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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— Я совершенно случайно поехала с мамой на фестиваль «Короче», который проходил в Калининграде. Там мы пересеклись с нашим режиссером Андреем Николаевичем (Жорой Крыжовниковым — прим. «ВМ») на открытии. Я не была с ним знакома, но я видела его работы. Я не узнала его, но очень им впечатлилась, — призналась девушка в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

По ее словам, после того, как Крыжовников рассказал ей о съемках сериала про казанские подростковые группировки, она попросила агента организовать ей кастинг на роль. Пересильд добавила, что режиссера на пробах не было. Актриса рассказала, что учила текст в дороге и была сильно уставшей, однако кастинг прошел удачно.

В декабре Анна Пересильд призналась, что реакция сверстников и родителей на ее участие в проекте была неоднозначной. Звезда рассказала, что сейчас ее окружение по-разному относится к сериалу: одни поддерживают актрису, другие неоднозначно восприняли ее роль и саму картину.