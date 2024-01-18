Актриса Дженнифер Кулидж сыграет в фильме по Minecraft

Звезда «Американского пирога» и «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж присоединилась к касту фильма по Minecraft. Об этом сообщает Deadline.

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Сама актриса пока не комментировала информацию, также неизвестно, какая роль досталась Кулидж в предстоящей картине.

Съемки проекта проходят в Новой Зеландии. Сейчас в актерский состав экранизации компьютерной игры входят Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен.

Режиссером выступит Джаред Хесс («Зачинщики»). Сюжет фильма пока держится в секрете. В апреле 2023 года сообщалось, что экранизация игры Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет 4 апреля 2025 года.