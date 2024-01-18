Умер актер Торстен Валунд - Гюнвальд из российской драмы "Интердевочка"

16 января ушел из жизни Торстен Валунд. Нашему зрителю актер известен, в частности, по роли Гюнвальда в "Интердевочке" Петра Тодоровского. Напомним: лента 1989 года с Яковлевой и Розановой была копродукцией России и Швеции.

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Про уход актера его родные рассказали в эфире Шведского радио. Причина смерти не называется.

Карл Торстен Валунд родился в 1938 году под Стокгольмом. В кино дебютировал в середине 1950-х. Первый прорыв - 1960 год, роль преступника в телепроекте "Молодежь и криминал".

В фильмографии актера - более 90 кино- и телекартин и сериалов: "Расмус, Понтус и Токер" по Линдгрен (первая роль в кино), "Малютка Чорвен, Боцман и Мозес", "Чёрвен и Крикуша" и "Чёрвен и пираты" - по ней же, "Генрих IV", "Остров на вершине мира", "Кровавые дорожки", "Ищейка" и"Комиссар Мартин Бек".

Легендарен был голос артиста - он работал на озвучании и дубляже, в рекламе, начитывал аудиокниги. В частности, Валунд был шведским голосом Дамблдора в "Гарри Поттере".