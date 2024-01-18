Актриса Поргина заявила, что у нее нормально с финансами после ухода из "Ленкома"

Актриса Людмила Поргина заявила в беседе с Prozvezd, что у нее все нормально с финансами после ухода из театра «Ленком».

Поргина уверила, что в случае проблем с деньгами у нее есть к кому обратиться. К примеру, к сыну или невестке. Однако она уверила, что за нее не стоит беспокоиться. Артистка отметила, что ее муж Николай Караченцов еще при жизни позаботился о том, чтобы она чувствовала себя спокойно в финансовом плане.