Актер Сэм Трескунов признался, что не снимается в кино после эмиграции

Российский актер Семен Трескунов после переезда в Испанию и смены имени пожаловался на отсутствие съемок за рубежом. Об этом пишет kp.ru.

© Кадр из сериала "Иван-Ивановы"

"Я сейчас вообще не снимаюсь. Последние мои съемки были летом 2023 года. Я пишу что-нибудь каждый день. Пишу сценарии, колонки, что-то в свой дневник", - отметил Трескунов.

Артист надеется проявить себя в писательстве, так как, по его мнению, авторы текстов более независимы, нежели актеры. Например, считает Трескунов, сценарист не может реализовать свою задумку без режиссера и съемочной команды, в то время как писатель более самостоятелен в вопросе производства контента.

"Писатель создает пространство художественное самостоятельно с помощью букв. Но я стараюсь развиваться во всех направлениях, которые мне интересны", - заявил Трескунов.

24-летний звезда сериала "Ивановы-Ивановы" в 2022 году получил израильское гражданство. Переехав в Испанию, он сменил имя на Сэм и начал вести социальные сети на английском языке.