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Самые первые роли знаменитых актеров

Сейчас известные голливудские актеры принимают участие в самых обсуждаемых проектах, позируют журналистам на красных ковровых дорожках и выигрывают в номинациях престижных кинопремий. Но когда-то все они только пришли в кинематограф и делали первые шаги навстречу славе и признанию.

Самые первые роли знаменитых актеров
© Кадр из фильма "Отдел убийств"

"Рамблер" расскажет о самых первых ролях актеров и актрис, которых сейчас знают во всем мире.

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Марго Робби, "Отдел убийств"

Кадр из сериала "Отдел убийств"

Одна из самых популярных актрис современности дебютировала в кино в 2008 году в австралийском детективном сериале в жанре полицейская драма под названием "Отдел убийств" – на тот момент Марго Робби было 17 лет. Возможно, вы видели эпизод с ее участием, так как кинолента транслировалась и в России. Уже после этой роли восходящая звезда снялась в сериале "Принцесса" с Лиамом Хемсвортом, в телевизионной мыльной опере "Соседи" и романтической комедии "Бойфренд из будущего".

Том Холланд, "Невозможное"

Кадр из фильма "Невозможное"

Когда-то Том Холланд был не высокооплачиваемым актером, кумиром миллиона девушек из разных уголков мира и возлюбленным не менее популярной Зендеи, а стеснительным 15-летним Томасом Стэнли, прошедшем пробы на съемки в художественный драматический фильм-катастрофу "Невозможное", главные роли в котором исполнили Наоми Уоттс и Юэн Макгрегор. Дебют стал успешной отправной точкой в карьере актера.

Зендея, "Танцевальная лихорадка"

Кадр из телесериала "Танцевальная лихорадка"

Кстати, о даме сердца Холланда: на телевидение Зендея пришла 12-летней девчонкой, моментально покорив и зрителей, и создателей телесериала "Танцевальной лихорадки". Первая роль в кино досталась восходящей актрисе в фильме "Заклятые друзья", через три года после дебюта на ТВ. Ее коллегами по съемочной площадке стали Белла Торн, Стефани Скотт, Ник Робинсон и Мэри Маусэр. После этого Зендея снялась в нескольких ситкомах, "Человеке-пауке" и, конечно же, культовой "Эйфории" – судя по количеству номинаций и завоеванных статуэток, именно в 2019 году все поняли, что она отлично справляется не только с комедийными ролями, но и драматическими.

Голливудские актеры, которые до известности жили бедно

Дженна Ортега, "Роб"

CBS Television

В наши дни сложно встретить человека, который не смотрел бы сериал "Уэнздей" или хотя бы ничего о нем не слышал. Главную роль в нем, как известно, исполнила Дженна Ортега, с которой сейчас мечтают сотрудничать известные режиссеры и дома моды. Все могло сложиться по-другому, если бы в 9 лет она не прошла кастинг в американский ситком "Роб". За последующий год она снялась в сериале "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Железном человеке 3" и "Астрале: Глава 2". Сейчас в фильмографии 21-летней актрисы более 40 фильмов и сериалов.

Сирша Ронан, "Я никогда не буду твоей"

Кадр из фильма "Я никогда не буду твоей"

29-летняя Сирша Ронан, вероятно, многим известна по фильмам "Французский вестник", "Маленькие женщины", "Леди Берд" или "Отель "Гранд Будапешт". Но в курсе ли вы, в каком проекте она дебютировала? Первым проектом в ее фильмографии числится комедийная мелодрама 2007 года "Я никогда не буду твоей", в которой, кстати, главные роли исполнили Мишель Пфайффер и Пол Радд. После первого, но крайне успешного шага в мир кинематографа Ронан стала активно сниматься в картинах самых разных жанров, а в том же 2007-м снялась в "Искуплении" с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем.

Актеры
Астрал: Глава 2
Заклятые друзья
Искупление
Маленькие женщины
Принцесса
Соседи
Невозможное
Железный человек 3
Бойфренд из будущего
Леди Бёрд
Эйфория
Отель
Дженна Ортега
Сирша Ронан
Пол Радд
Стефани Скотт
Белла Торн
Мишель Пфайффер
Юэн Макгрегор
Лиам Хемсворт
Кира Найтли
Марго Робби
Наоми Уоттс
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