Актер Анатолий Руденко — о провокациях и психотерапии

Продолжение нашумевшего сериала Кинопоиска «Триггер» вышло в прокат в полнометражном полуторачасовом формате. Одного из главных персонажей — владельца бара по имени Никита — в картине сыграл Анатолий Руденко. «Вечерняя Москва» пообщалась с актером.

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— Анатолий, расскажите подробнее о своем герое.

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— У каждого персонажа в этом фильме свой триггер — своя боль, глубоко засевшая обида. Главный герой спускает крючок и помогает разрешить наслоившуюся проблему. Никита потерял отца и живет с мыслью об упущенном времени, которое он мог уделить и посвятить ему. Но из-за малодушия, эгоизма вовремя не сделал шаг навстречу, откладывал разговоры на потом: потом встретимся, поговорим. Но однажды «потом» не случилось. И теперь он стремится восстановить доставшийся от отца бар. Для него это возможность наверстать упущенное, извиниться за причиненную отцу боль.

— Параллели с собственной жизнью проводили?

— Безусловно. Иначе не получилось бы так вжиться в образ и сыграть. Для меня человеком, с которым не удалось договорить, был дедушка. После премьеры меня супруга так и спросила: «Ты в финальной сцене дедушку вспомнил?» Я ответил: «Да». От того, что недостаточно уделял ему время, боль испытываю до сих пор.

— А как вы получили роль?

— Меня актерская судьба не балует предложениями по работе в полнометражных фильмах. И поэтому сам факт участия в пробах воспринял как шанс, который необходимо использовать. Полгода после них ждал ответа. И когда меня позвали на повторные пробы в паре с Максимом Матвеевым (исполнителем главной роли Артема Стрелецкого. — «ВМ»), уже на следующий день сел на первый утренний «Сапсан» и отправился в Питер. Мы пробовались в комфортной обстановке в квартире в Доме на набережной. Отыграли, и я отправился обратно на вокзал. Только сел в поезд, как мне позвонили и сообщили, что меня утвердили. Я был счастлив.

— Чем запомнились съемки?

— Меня приятно удивил съемочный процесс. Мы много репетировали. Была серьезная подготовка. Учитывалось любое пожелание. Снимали в основном в Карелии, в Сортавале. Край фантастической природы. Там настолько красиво, что складывалось впечатление, будто находишься на другой планете. Впервые увидел плавающие дома. Самая сложная сцена снималась в 5 утра. Хотелось спать. Но, думаю, я справился.

— В фильме вы владелец бара. В жизни любите у барной стойки встретиться с друзьями?

— Нет. Я не люблю бары. Скорее, мне интереснее будет ресторан с новой концепцией, где можно посидеть всей семьей.

— А в помощь психотерапии верите? К психологам обращались?

— Были разные ситуации. Обращался. Психотерапия здорово помогает и экономит время. То, что я обдумываю несколько месяцев, с помощью психоаналитика или психолога можно решить за одну-две, максимум несколько сессий. Мой первый поход явился первым тестом: я сам хотел посмотреть, поможет ли мне эта терапия. Я по гороскопу Весы и, прежде чем сделать выбор, нередко сомневаюсь. И за сеанс я решил проблему, которую носил полгода.

— А в случае провокации как себя ведете?

— Здесь все зависит от самого провокатора. Если им выступает посторонний человек, то точно совершенно не буду его воспринимать. Я достаточно устойчив, чтобы сохранить лицо. А вот с близкими людьми сложнее. Приходится работать над собой. Кстати, свой прием того, как не поддаться провокации, я позаимствовал у психолога. В случае конфликта, чтобы эмоциональный фон спал, нужно выждать 48 часов. Спустя это время обиды рассыпаются как карточный домик, а причина уже представляется совершенно глупой и незначительной.

— А как загладить вину, если ее за собой чувствуете? Приготовите ужин?

— Я готовить не умею, не люблю и не испытываю к кулинарии никакой тяги. Скорее, придумаю что-нибудь с творческой составляющей. Как-то иначе удивлю и порадую.

— Первую роль в кино вы сыграли в детстве в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». Она определила выбор профессии?

— Эта первая роль могла стать и последней. Мне было 12 лет, и у меня не было опыта. Я ничем удивить не мог. Зато видел, насколько здорово играют актеры. Но меня их игра не раскрепощала, а, наоборот, зажимала. Эльдар Александрович со мной мучился. Но он для меня стал своего рода крестным отцом. На премьере режиссер сказал: «Вы этого мальчика не знаете, но еще о нем услышите». И потом, когда я уже вырос, участие в его картине стало в моей фильмографии маркером качества.

— Желание далее идти по актерской стезе пришло из детства?

— Нет. Скорее, оно возникло после спектакля «Воительница» по Николаю Лескову. Его продюсировала мама (заслуженная артистка РФ, актриса Театра им. Вл. Маяковского Любовь Руденко. — «ВМ»). Все произошло неожиданно. Когда были распроданы билеты, пришлось срочно искать замену артисту.

Мама сказала: «Надо выручать». А я школьник, 11-й класс, мне страшно, но деваться было некуда — согласился. И у меня получился темпераментный отрывок. В зале он вызвал отклик, аплодисменты. Спектакль стал экзаменом, после которого я понял, что смогу стать актером. Окончив школу, я поступил в театральный (Театральный институт имени Бориса Щукина. — «ВМ»).

— И тут же попали в кино — в первый молодежный сериал о школе и школьниках «Простые истины». Как это случилось?

— Одну из главных ролей играла Елена Мольченко, с которой мама работает в одном театре. Она предложила мне попробовать себя в роли старшеклассника. После проб меня утвердили вместе с однокурсниками Вадимом Утенковым и Иваном Похмелкиным. Только благодаря этому нам в институте разрешили сниматься. И с первого курса мы были все время неуспевающими студентами, потому что приходилось учиться, сниматься и умудряться сдавать экзамены. Но, будучи студентом, я чувствовал себя увереннее, чем у Эльдара Рязанова. Даже сейчас, когда смотрю отрывки из сериала, вижу хорошую работу.

ДОСЬЕ

Актер Анатолий Руденко родился 7 октября 1982 года в Москве. Первую роль в кино он сыграл в детстве в картине Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». В 2004 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Студентом пришел в первый российский сериал о школе и школьниках «Простые истины». Был приглашенным актером Театра Российской армии.

Коротко о главном

— Сильно изменились сроки съемок сериалов в последнее время?

— Сейчас сроки сократились. Раньше считалось быстро, если четырехсерийный фильм снимали полгода-год. Сейчас это занимает две недели. Я не люблю сжатые сроки, потому что мне репетиции идут на пользу. Чем старше становлюсь, тем больше хочется, чтобы работы запоминались и меня никто не мог упрекнуть в их качестве.

— Остается время на фитнес, хобби, увлечения?

— Хотел бы заниматься, но нет времени. Мое хобби — гитара. Так увлекся, что все свободное время и ночи напролет сижу и что-то играю, в поездках по онлайн урокам разучиваю композиции.

— Вы — москвич. В каком районе выросли?

— Родился и вырос в Измайлове. Учился в школе на 13-й Парковой. Жизнь моих одноклассников разбросала по всему миру, но однажды, лет 10 назад, мы собрались. Все прекрасно выглядели, и было ощущение, что ничто не изменилось — разве что все обросли семьями, ответственностью, работой, обязанностями. У нас была преподаватель истории, которая привила мне интерес к этому предмету. До сих пор покупаю учебники по истории для высшей школы, чтобы увидеть дополнения и изменения в новой редакции, постоянно слушаю лекции.

— У вашей дочери красивое имя — Милена. Кто его дал?

— Было много вариантов. Но когда увидели, какая она милашка, решили назвать Милена. К тому же Милена — Милая Лена, дочь Елены (жена — актриса Елена Дудина. — «ВМ»). Когда все сопоставили, остановились на этом имени. Ей сейчас 11 лет. На днях сделала сердечко из снега, вручила мне и говорит: «Загадай желание и разбей в ванной». Я так и сделал.

— В каком спектакле вас можно увидеть?