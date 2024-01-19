«Говорили, ты чушпан»: Романович рассказал о хейте поклонников «Слова пацана»
Российский актер Сергей Романович после признания в том, что отказался от роли Вовы Адидаса в нашумевшем «Слове пацана», столкнулся с хейтом поклонников сериала. Под видеороликом артиста появилось большое количество гневных комментариев.
— Проходит день, ролик набирает миллион просмотров. Потом два, три, пять, сейчас уже 13… Я понятия не имел, что такая волна запустится. Начался просто лютый хейт, меня начали поливать, говорили: «Да ты чушпан, как ты вообще можешь сравнивать себя с Янковским! Я сижу и думаю: «Господи, я же просто поделился переживаниями!» — удивился он в личном блоге.
Актер добавил, что даже после прохождения кастинга его кандидатуру могли бы не утвердить.
Напомним, 31-летний артист разместил видео, в котором рассказал, что он мог бы исполнить роль Вовы Адидаса вместо Ивана Янковского. Однако у актера есть принцип: никогда не сниматься в постельных сценах. Из-за наличия таких эпизодов в сценарии Романович не стал пробоваться на роль.
Сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова стал самой громкой кинематографической сенсацией уходящего года. За первые три дня фильм собрал более миллиона просмотров в сети. Чем очередная «бандитская сага» так зацепила россиян? «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами.