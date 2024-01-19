«Говорили, ты чушпан»: Романович рассказал о хейте поклонников «Слова пацана»

— Проходит день, ролик набирает миллион просмотров. Потом два, три, пять, сейчас уже 13… Я понятия не имел, что такая волна запустится. Начался просто лютый хейт, меня начали поливать, говорили: «Да ты чушпан, как ты вообще можешь сравнивать себя с Янковским! Я сижу и думаю: «Господи, я же просто поделился переживаниями!» — удивился он в личном блоге.