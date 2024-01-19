«Хотят быть великими». Асмус зацепила Петрова за живое

«Друг мой, про твои профессиональные качества могу написать книгу, но это позже. Сейчас хочу сказать о твоей порядочности. Я так много в последнее время наблюдаю личностных разложений. Близкие и далекие мне люди тотально сходят с ума, унижая всех и вся, хотят быть великими, лишь бы перформансы на сцене, а не тему… да в тусовку пожирнее (а какой ценой — неважно), и понимаю, что ты — одно из редких исключений. Не актер по своей сути… ты выбираешь внятные ценности и несешь их», — написала Асмус в личном блоге.