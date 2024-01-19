«Хотят быть великими». Асмус зацепила Петрова за живое
Накануне Кристина Асмус встретилась с Милошем Биковичем. В жизни звезды «Холопа» — череда приятных моментов. У актера и его избранницы родился малыш. Вскоре стало известно, что артист сербского происхождния появится в голливудском сериале. Съемки намечены на февраль.
Бывшая жена Гарика Харламова выразила свое восхищение Милошу, не забыв при этом подцепить Александра Петрова. Отношения коллег, как известно, разладились после его скоропалительной женитьбы на неизвестной широкой публике девушке по имени Виктория. В тот момент Кристина всеми силами поддерживала бывшую девушку актера Стасю Милославскую.
«Друг мой, про твои профессиональные качества могу написать книгу, но это позже. Сейчас хочу сказать о твоей порядочности. Я так много в последнее время наблюдаю личностных разложений. Близкие и далекие мне люди тотально сходят с ума, унижая всех и вся, хотят быть великими, лишь бы перформансы на сцене, а не тему… да в тусовку пожирнее (а какой ценой — неважно), и понимаю, что ты — одно из редких исключений. Не актер по своей сути… ты выбираешь внятные ценности и несешь их», — написала Асмус в личном блоге.
В свое время Александр Петров признавался, что мечтает покорить Голливуд и даже получить «Оскар». Пока мечта звезды фильма «Лед» не исполнилнилась.