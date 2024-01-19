Джоди Фостер могла сыграть Лею в «Звёздных войнах», но отказалась от роли
Актриса Джоди Фостер во время посещения вечернего шоу Джимми Фэллона рассказала, что могла сыграть принцессу Лею в «Звёздных войнах».
По словам Фостер, в 1970-х ей предлагали роль принцессы Леи. На тот момент предполагалось, что героиня будет моложе. Актрисе на момент премьеры «Новой надежды» было 14 лет. Фостер отказалась, так как у неё был контракт о съёмках в фильме Disney
Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
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