Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry

Падчерица шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе впервые снялась в кино и сыграла роль в фильме Tendaberry. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

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Картину представят на кинофестивале Sundance. Режиссером ленты и автором сценария выступила Хейли Элизабет Андерсон. Главная героиня фильма — 23-летняя Дакота, парень которой вернулся на Украину, чтобы ухаживать за отцом, и девушке приходится учиться самостоятельной жизни в Нью-Йорке.

Эрика Кикнадзе — дочь супруги Урганта, Натальи Кикнадзе, от первого брака. Девушка живет в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».