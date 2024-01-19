Алиса Феоктистова: «У Стаса Намина я выгорела»

Артистка рассказала WomanHit о том, почему предпочла музыку кино и поделилась романтичной историей знакомства с мужем-дипломатом.

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Зрители знают актрису Алису Феоктистову по сериалам «Стрелок» и «ИП Пирогова», а меломаны — как певицу ZABAVA. Кстати, творческий псевдоним возник случайно: друзья считают девушку «забавной». Алиса — из тех людей, кто проживает жизнь в моменте, с интересом откликаясь на все новое. И когда судьба подарила ей встречу с харизматичным незнакомцем, она свой шанс не упустила.

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- Алиса, вы поменяли немало репертуарных театров, в чем причина?

- Я всегда хотела найти своего режиссера. Каждый актер мечтает о своей роли, своем герое. Очень часто бывает так, что режиссер видит тебя не в тех ролях, которые ты бы хотел играть. Это большая удача, когда ты находишь своего режиссера, близкого тебе по духу и актерской игре, позволяющего творить то, что хочется тебе, быть свободным. Все мечтают о свободе, особенно творческие люди.

- Почему не сработались со Стасом Наминым?

- Я очень долго работала в его театре и очень долго играла одни и те же роли. В репертуарном театре актеры играют одну роль по десять лет. Лично я — человек роста, движение вперед мне необходимо всегда. Пришлось покинуть театр, так как в тот период я просто устала от своих ролей, я их переиграла. Такое бывает у актеров, это выгорание.

- Что больше нравится — театральные постановки или мюзиклы?

- Я люблю и то, и то, тут все зависит от режиссера. Последний на данный момент мюзикл, который я смотрела: «Ничего не бойся, я с тобой». В нем настолько круто была поставлена и разведена драматическая линия актеров, что ты забываешь о том, что это мюзикл. Вот такое я люблю. Когда каждая сцена построена так, что люди не просто поют, а существуют в драме, в моменте, просто меняя речь на вокал — это круто! Это я считаю верхом мастера. Но выросла я на театральных постановках. Любовь и страсть к театру пришли с драмы.

- Вы профессиональная певица, почему отказались от работы в мюзиклах?

- Честно сказать, мне просто не хватает времени. Сейчас, чтобы быть на плаву, нужно выпускать песни каждый месяц. Это занимает очень много времени, требует сил и энергии. Каждая песня — это как минимум два месяца подготовки. Плюс к каждому релизу я сама придумываю визуалы и клипы. Чтобы отснять все промо материалы, у меня уходит колоссальное количество ресурсов и времени. Я считаю, чем больше контента, тем лучше, поэтому так основательно подхожу к его созданию. Как все сложится дальше — поживем-увидим.

- Гнесинка, в которой вы учились, помогает вам и на актерском поприще?

- Гнесинка — нет, а вот ГИТИС — конечно, помогает. Я закончила оба университета с красным дипломом и не смогла выбрать одну профессию. Однако со временем музыка взяла вверх. Пока вместе с моей командой двигаемся в этом направлении.

- Где получается выступать?

- Везде, куда приглашают. Когда у нас вышел фит с Пашей Кравцем и гремел трек «Укутаю», концертов было очень много — это и клубы, и закрытые вечеринки. Сейчас я сменила стиль и только начинаю в нем развиваться, поэтому предложений не так много — ведь я только вначале пути и ищу свою аудиторию, а она нарабатывается годами. Но все впереди.

- Какую из профессий ставите во главу угла?

- Конечно же, на первом месте музыка — профессию музыканта, потому что здесь я делаю то, что я хочу и создаю то, что останется после меня. Это же круто! Песни будут жить долго, они переживут меня. И именно в песнях я могу разговаривать с людьми о том, о чем душа болит…

- Есть кумиры среди певиц и в кино?

- Конечно! Я фанат американской звезды Dua Lipa и The Weekend. Для меня это верх музыкальной индустрии и её уровня. Считаю, что современная музыка должна двигаться в этом направлении. В кино очень люблю старую школу: Людмилу Гурченко, Светлану Немоляеву, Леонида Ярмольника, Никиту Михалкова. Я на ней выросла и считаю, что «старая» школа лучше сегодняшней, новой.

- Ваш музыкальный продюсер Олег Зайцев искал выход на продюсеров певицы Dua Lipa, получилось посотрудничать?

- К сожалению, нет. В связи с ситуаций он переехал жить в Европу. Наши пути, к сожалению, разошлись.

- Как к вашему творчеству относится супруг?

- Супруг — это моя команда. Он мой менеджер и ведет все дела вокруг проекта. Конечно, он долго сопротивлялся этому, но, если ты по-настоящему любишь, пойдешь на уступки. Он долго смотрел, как я мучаюсь одна, и в итоге пожалел меня и влетел в команду. Теперь руководит всеми процессами, договорами и договоренностями. Полностью ушел в мой проект ZABAVA.

Юридическая сторона артиста — это отдельная большая история. И он очень сильно помогает мне, так как сама я в этом абсолютно не разбираюсь. Без него я как без рук. Он моя защита и опора.

- Он по профессии айтишник, верно?

- Он еще и дипломат. Закончил МГИМО. Очень харизматичный мужчина. Общительный и обаятельный. Обаял меня своей харизмой (улыбается).

Как познакомились с супругом? Где?

- Наша судьбоносная встреча случилась на магической местности, серверном ГОА. Моя подруга решила подарить мне путевку на майские праздники и пригласила меня в совместный тур. Мы летели последним самолетом, туристов было очень мало, так как оказывается, этот период — не сезон. По прилету на ГОА нас заселили в новый отель, где кроме нашего с подругой был занят еще один номер. Там как раз разместились мой будущий муж со своим другом. Мы оказались соседями. В первый же вечер мы познакомились и все закрутилось. Настоящая судьба (улыбается).

- Он за вами ухаживал?

- Конечно, мы познакомились на курорте — весь медовый месяц там и прошел. В такой атмосфере все располагает к любви и романтике.

Рестораны, прогулки, танцы. По возвращению в Москву он часто приходил ко мне на спектакли, концерты, влюбился в театр. Но предложение сделал через три года. Просто подарил кольцо в кровати. Скромно, но со вкусом. Так уже пятнадцать лет скромно идем вместе по жизни.

- Он старается поддерживать вас во всем или бывает, что вы спорите?

- Конечно, мы часто спорим. Но со мной спорить очень сложно, легче сразу согласиться. В споре рождается истина, и так ко мне приходят все классные идеи по продвижению проекта. Что скрывать, я люблю поспорить.

- Вы всегда берете его с собой на премьеры, праздничные мероприятия?

- Очень редко. Муж не публичный человек и не любит светские выходы. Приходится долго уговаривать. Легче пойти одной.

- У вас большая семья. С родителями видитесь?

- У нас очень большая семья и мы очень любим своих родителей. Стараемся видеться каждые выходные и проводить как можно больше времени с ними. Моя семья живет в моем родном Екатеринбурге. И на все праздники и важные события я всегда летаю домой, не пропускаю ни одного семейного торжества.

- Вы как-то хотели поработать в Голливуде, получилось?

- Нет. Тогда я была очень молода и горяча, а сейчас остепенилась и люблю свою Родину, хочу жить и творить только здесь.

- Знаю, вы не пропускали возможности изучать американские системы и посещали киношколы Чаббак, Страсберга, Майснера, Чехова, Демидова — для чего?

- Я считаю, что это лучшие школы по игре в кино, ни в одном театральном институте не учат играть именно в кино. В Америке это целая индустрия мастерских, где все актеры учатся игре на камеру, «камерной» игре. Я училась у лучших преподавателей, которые учат всех звезд в Америке. Когда они приезжали в Россию, я не пропускала ни одной мастерской, для меня это было лучшей практикой перед настоящими съемками.

- Как сегодня оцениваете свою работу у Михалкова, когда вы снимались у него в «Утомленных солнцем 2»?

- Это была самая первая роль. Конечно, она самая любимая, трепетная и волнительная, но не самая «профессиональная». Там я была только вначале своей профессиональной деятельности. После этой роли я поступила в ГИТИС и уже стала учиться и набираться опыта.

- Каким он вам запомнился режиссером: мягким или жестким?

- Требовательным, скажем так. Он гений. Гениев нужно просто слушать и слышать.

- Как мэтр относился лично к вам? Вы контактировали вне съемочной площадки?

- Он ко всем относился одинаково, это тактика всех именитых режиссеров. Поэтому вне съемочной площадки он со мной не контактировал.

- За какие роли не возьметесь никогда?

- За «голые», назовем это так. Мой муж слишком ревнив для моей наготы в кадре.

- Вы как-то произнесли, что всегда ищите новые веяния, довольно просто расстаетесь с неинтересными для вас людьми, это распространяется и на друзей?

- Я очень тяжело расстаюсь с людьми. Я слишком влюбчива. Обычно влюбляюсь в талант, харизму, мастерство. С талантливыми людьми очень сложно расставаться. Это моя боль. И это распространяется на подружек с друзьями. Честно сказать, у меня особо нет друзей. Мне некогда дружить.

- Вы активная девушка?

- Я очень активная, даже слишком, по гороскопу я Весы, родилась в год Лошади. Мне хочется быть везде и везде быть «лучшей», мой синдром отличницы берет вверх над всем. Я люблю музыку, спорт, танцы, путешествовать, общаться, развиваться, ходить на разные курсы. Мой кругозор очень широк, и я всегда открыта ко всему новому.

- Что делаете, чтобы быть в прекрасной физической форме?

- Каждый день я хожу в зал на самые жесткие круговые тренировки. Также я очень люблю гулять со спортивными палками по лесу и бегать. Я люблю активность. Спорт — это движение. Движение — это жизнь. Для актера важно быть в прекрасной физической форме. Так как это энергия в кадре и на сцене, нужно быть «активным». К тому же телевизор прибавляет несколько кило.

- У вас есть какие-то рационы и диеты?

- Да, периодически я сижу на двухнедельном голоде и езжу в специальный санаторий в городе Кирове, чтобы привести свой вес в норму. Стараюсь придерживаться правильного раздельного питания, соблюдая умеренное количество белков и углеводов.

- Когда время остается на йогу, аэробику (говорят, вы профессионал), велосипед, коньки, горные лыжи?

- Время для спорта — это утро. Время творчества — вечер и ночь. Я люблю творить ночью. Утром заряжаю себя физической активностью, а после растворяюсь в творческом потоке. Навстречу креативу, идеям и любви.

- Как отдыхаете, выпускаете пар?

- Люблю лес. Уезжаю в лес и долго гуляю, слушаю птиц, обнимаюсь с березами. Считаю, что природа — самая сильная энергия, которая приводит тебя в чувства. Благодаря природе мы можем перегрузиться. Конечно же, люблю море. Раз в год летаю в Тайланд, и греюсь на своем любимом острове Пханган.

- Что такое женская красота, на ваш взгляд?