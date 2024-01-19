Актер Норберт Лихий умер вскоре после своего 59-летия

Ушел из жизни Норберт Лихий, актер театра, кино и ТВ и музыкант. Лихий скончался 16 января в родной Остраве. 29 декабря ему исполнилось 59 лет.

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Лихий - чехословацкий и чешский артист, сын режиссера, актера и драматурга Саша Лихий. На сцене театра города дебютировал еще в девять лет.

На экранах - с 1985-го, в фильмографии - свыше ста кинокартин, телефильмов и сериалов: "Хранитель душ", "Возвращение","Превращение", "Если бы были рыбы", "Доктор Мартин", "Козы лечат", "Авантюристы", "Амнистия", "Насекомые", "Водяной", "Дарья", "Марыся". В последний раз Лихий отметился на экране в прошлом году - в сериале "Осьминог".

Артист писал музыку к театральным постановкам, начитывал аудиокниги, работал на радио.

Об уходе фактурного актера сообщает ct24 со ссылками на подтверждение от родных и из его театра.