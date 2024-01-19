Звезда сериала “Слово пацана” и его жена дали первое интервью

Актер сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и его жена дали первое совместное интервью. В беседе с изданием Hello они рассказали насколько сильно поменялась их жизнь после выхода российской криминальной картины. Звезды поделились историей знакомства, появлением на свет сына, а также ответили на вопрос, кто все-таки главный в семье.

За отношениями пары Рузиля и Азизы Минекаевых пристально следят миллионы людей по всему СНГ. Девушке уже пришлось столкнуться с критикой в свой адрес. По мнению поклонниц, она не подходит актеру. Однако самого артиста нападки фанаток мало волнуют. Он не перестает восхищаться женой, которая совсем недавно подарила ему сына Рэмиля.

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Супруги познакомились еще в студенческие годы, когда учились в казанском театральном училище. Как призналась девушка, первой инициативу проявила именно она.

Азиза: «Я его увидела, когда шла из одного корпуса, а он шел навстречу. Он меня не заметил, а я подумала: какой красивый, забираю его себе! (Смеется) Это было как в фильмах, когда все останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих. Я влюбилась».

Их историю любви нельзя назвать сказкой. С момента встречи актеры неоднократно ссорились и расставались, но, несмотря на это, постоянно сходились. По словам ребят, все дело в искре и неиссякаемом притяжении друг к другу.

Рузиль: «У нас завязались отношения, и они проходили разные стадии, как статус “ВКонтакте”: “все сложно”, “в активном поиске”, потом опять «влюблен». То расходились, то сходились».

В нынешнее время довольно много людей сторонятся брака, чего нельзя сказать об артистах. Еще до популярности, они приняли решение официально оформить отношения. Как говорится, совместное проживание дало свои плоды. Хотя дело не только в этом. Не обошлось без влияния родителей, которые всячески поддерживали молодых. Плюс ко всему у актеров удалось создать крепкий союз, так как оба смотрят на жизнь в одинаковом направлении.

Азиза: «Мы мусульмане, поэтому у нас не было такой свадьбы, как принято у православных. У нас обязателен никах (мусульманский обряд бракосочетания. — Прим. ред.). Рузиль еще задолго до беременности предложил мне выйти за него замуж. Родители тоже настаивали, хотели внуков. Но я была тогда полностью в работе, у меня такая движуха в жизни происходила. А потом мы стали жить вместе, и все случилось, мы дали клятву перед Аллахом. Все было довольно скромно — в деревне, у родителей».

В семейной жизни Рузиль и Азиза придерживаются традиционных ценностей. Поэтому решающую роль в паре играет именно мужчина. Тем не менее девушку абсолютно устраивает такое положение. Она не чувствует себя униженной, ведь муж всегда интересуется ее мыслями на ту или иную тему.

Азиза: «Я всегда спрашиваю мнение у Рузиля. Даже если у меня есть свое, я спрошу, потому что он мужчина, так что главный — он. Но при этом мы не просто любим друг друга, мы еще и лучшие друзья. Так что все решаем вместе,».

Для многих становится удивительным тот факт, что у артистов уже есть ребенок — сын Рэмиль. Ради него Минекаева поставила карьеру на паузу. Впрочем, сама она о таком выборе не жалеет. Беременность стала для нее большой радостью и неожиданностью.

Азиза: «Да, это настоящее счастье. У меня были проблемы со здоровьем, врачи предупредили — детей пока не планировать. И в какой-то момент мы вообще не знали, получится ли. Но судьба подарила нам эту огромную радость. Когда мы узнали, что я беременна, долго не верили».