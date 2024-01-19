Селена Гомес возвращается к съемкам в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс»

Американская певица Селена Гомес появится в перезапуске популярного детского сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс», благодаря которому она стала популярной. Кроме этого, компанию актрисе составит ее давний коллега Дэвид Генри, известный по роли Джастина Руссо, сообщает Deadline.

Как известно, первая серия комедийного телесериала канала Disney Channel уже отснята. В проекте Селена Гомес, как и прежде, сыграет Алексу Руссо — сестру Джастина.

По сюжету повзрослевший брат утратил свою магию и долгие годы жил обычной жизнью, но все же ему предстоит вернуться к прошлому, чтобы обучить всем необходимым навыкам могущественного молодого волшебника Билли.