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Джейсон Момоа: однажды я снимусь в очень хорошем фильме, который получит кучу наград

Недавно Джейсон Момоа пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора актёр поделился, что хочет однажды сняться в очень хорошем фильме, который получит кучу наград. Поскольку ранее ни одна из его работ не удостаивалась их.

Джейсон Момоа: однажды я снимусь в очень хорошем фильме, который получит кучу наград
© Чемпионат.com

По словам Момоа, во время производства сериала On the Roam он себя поймал на мысли, что ему ещё «столько всего нужно сделать» в своей карьере.

Я просто никогда не снимался в фильмах, которые… ни одна из моих картин не получала наград. Я просто не совсем тот парень. Так что, было бы неплохо однажды сняться в очень хорошей ленте.

Последним фильмом Момоа стал «Аквамен и потерянное царство», который критики и зрители приняли крайне прохладно. Премьера картины состоялась 21 декабря 2023 года.

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