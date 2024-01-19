«Ок, буду рок-звездой»: Рузиль Минекаев признался, что мечтал стать певцом

«Меня всегда привлекала сцена, а однажды мы с сестрой посмотрели фильм «Побег из Вегаса» — про рок-звезду. И мне так понравилась жизнь, которую я там увидел! Сестра предложила: “Может, поступишь в музыкальную школу? Станешь играть в группе”. Решил: ок, буду рок-звездой. Я всегда слушал Linkin Park, Green Day, Led Zeppelin. Но когда началось обучение, оказалось, что рок там не поют, вместо этого — песенки про птичек, кошечек, собачек. Или вокализы. А однажды мы делали спектакль… после чего учительница посоветовала мне поступать в театральный», — рассказал Рузиль.