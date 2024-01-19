Клюев, смерть мужа, внучки: куда пропала Анна Фроловцева

Заслуженная артистка России Анна Фроловцева известна зрителям по сериалу «Воронины», однако в последнее время она пропала с экранов.

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Чем сейчас занимается актриса, как она живет?

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Чем известна Фроловцева

Анна Фроловцева родилась 30 августа 1948 года в Москве. После окончания она начала работать, снимаясь в массовке на «Мосфильме», затем поступила в Щепкинское театральное училище.

Спустя время Фроловцева вместе с мужем уехала из Москвы в Челябинск и несколько лет проработала в Челябинском государственном академическом театре драмы. В конце 80-х семья вернулась в столицу и артистка начала играть на сценах Москонцерта и московского театра «Сфера».

Что известно о личной жизни Фроловцевой

В студенческие годы Анна Фроловцева вышла замуж за стоматолога Юрия Кузьменко. В браке родился сын Денис, который впоследствии тоже стал врачом.

В 2008 году Кузьменко скончался от тяжелой болезни. Фроловцева признавалась, что помочь пережить смерть мужа ей помогали друзья и работа.

«Меня спасли друзья, работа. Я сказала себе: „Не ныть!“ — и другим тоже запретила плакать. Потому что, надеюсь, там, в ином мире, ему хорошо. Так зачем же рыдать? Я теперь вообще не плачу, не могу, меня как будто заклинило... Да, мне плохо одной, без Юры. Но ничего ведь не изменишь, видно, так уж суждено. Жизнь продолжается, я еще здесь нужна, должна помочь вырастить внучек. Хотя, честно говоря, очень часто чувствую себя такой одинокой. Когда дома тебя никто не ждет, не встречает — это невероятно тяжело», — говорила звезда «Ворониных».

Почему Фроловцева не пришла на похороны Клюева

Анна Фроловцева снималась в сериале «Воронины» на протяжении 10 лет. Она признавалась, что за время работы над картиной актеры действительно стали семьей. Особенно Фроловцева была близка с экранным мужем Борисом Клюевым, который скончался в 2020 году.

«Он два с половиной года скрывал свое тяжелое заболевание. В съемочной группе уже все знали, но на площадке он работал, как и остальные, без поблажек. Боря ушел из жизни, и сериал закрыли, а хотели и дальше снимать, но без него я сразу отказалась. Конечно, проект мне принес неплохие заработки, стала много путешествовать. Но не только ради денег работала. Нравится моя героиня ее любовью к детям и мужу, этим похожа на нее», — комментировала артистка.

Однако Фроловцева не пришла на похороны коллеги. Она объяснила, что в тот момент заболела и ждала результатов теста на коронавирус, поэтому не имела возможности прийти на траурное мероприятие.

Как сейчас живет Фроловцева

Анна Фроловцева последний раз снималась в кино в 2015 году — тогда на экраны вышел мини-сериал «Жизнь только начинается».

Артистка признавалась, что ей предлагают роли в кино и театре, однако пока «ей ничего не нравится».

«Я не соглашаюсь на все проекты подряд, потому что мне не все нравится. Важно, чтобы сценарий зацепил. Чтобы внутри что-то заиграло, заговорило. Такая наша актерская жизнь: то пусто, то густо. Когда человек в возрасте, ему много ролей не дают, тем более меня часто ассоциируют именно с Галиной Ивановной из „Ворониных“. В театр тоже сейчас зовут, но пока мне ничего не нравится», — рассказывала она «Абзацу».

Также Фроловцева отказывается ходить на ток-шоу. Сейчас она сосредоточена на сыне и внучках.