Актриса Пересильд назвала Зиму из "Слова пацана" своим крашем

Актриса Анна Пересильд назвала коллегу по сериалу «Слово пацана» Льва Зулькарнаева, сыгравшего Зиму в шоу, своим крашем. Ее слова передает «СтарХит».

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«Лева очень классный, что тут скажешь. Было смешно, когда мы снимали сцену с перемячиками, где он приходит, а Айгуль и Марат пытаются поцеловаться», — заявила артистка.

Она назвала Зулькарнаева крутым человеком с невероятным чувством юмора. Пересильд добавила, актер учится в ГИТИСе у того же мастера, что обучал ее мать Юлию.

Актриса также назвала съемки в шоу «Слово пацана» крутым опытом. Она призналась, что ей было приятно сниматься в шоу из-за того, что команда относилась к ней «как к сестренке».

Недавно актер Рузиль Минекаев признался, что после выхода «Слова пацана» получает много внимания от девушек, которые путают его с его экранным образом и обсуждают динамику его отношений с партнершей по экрану Анной Пересильд.

Криминальный сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем также снялись Иван Янковский, Никита Кологривый, Леон Кемстач и др.