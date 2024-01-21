Сколько актеры «Слова пацана» зарабатывают на корпоративах

Сериал «Слово пацана» (18+) стал одним из самых популярных проектов в 2023 году. После финальной серии россияне начали гадать, будет ли снято продолжение сериала. Сами актёры точных данных не говорят.

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Уже известно, что сериал «Слово пацана» кардинально изменил жизнь актёров, сыгравших главных персонажей. Многие из юных артистов получили большую аудиторию в соцсетях, рекламные контракты и подняли расценки на свои услуги.

Как пишет BLITZ+, ссылаясь на портал «Казань онлайн», Рузиль Минекаев, сыгравший в «Слове пацана» Марата, заработал 1,5 млн рублей за появление на дне рождения поклонницы.

Сыгравшие Пальто (Леон Кемстач) и Адидаса (Иван Янковский) готовы взять такую сумму за четверть часа.

Такие гонорары огласила московская фирма по организации праздников.

При этом актёр Никита Кологривый, известный по роли Кащея, советует не вешать на коллег «гениальные ореолы».

Это их первый в жизни сериал! Посмотрите на другие роли. Они могут не справиться с ними! - высказался актёр в интервью.

Также Кологривый уверен, что больших гонораров не должно быть у знаменитостей, выступающих на эстраде. По его мнению, высокие зарплаты надо платить хирургам, спасателям.

Мой кореш-спасатель говорил, что у него была 45 000 рублей зарплата. А они достают из пожаров, прикинь! - возмущается актёр.

А вот исполнительница роли Айгуль Анна Пересильд не раскрывает своих гонораров. Она не знает и про судьбу «Слова пацана» - будет ли второй сезон. В интервью Лауре Джугелии дочь Юлии Пересильд призналась, что считает, что сериал и так прогремел, и надо заканчивать на первом сезоне.