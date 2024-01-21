Светлана Немоляева раскрыла тяжелую тайну о материнстве
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в эфире одного из федеральных каналов призналась, что сожалеет о неправильном воспитании своего сына Александра.
Знаменитость отметила, что рождение наследника стало подарком от Бога, поскольку она с супругом Александром Лазаревым много работала и не задумывалась о ребенке.
Став мамой, актриса мало времени уделяла сыну, а также была строга к нему, часто делала замечания и во многом ограничивала.
Неморяева подчеркнула, что если бы у нее был шанс начать сначала, то воспитывала Александра иначе: прощала бы, старалась бы понять, больше объяснить и выслушать.
Только с возрастом актриса поняла, что работа могла подождать, и она упустила взросление сына.
При этом звезда кино вспомнила, что ее саму в детстве воспитывали иначе. Родители почти не наказывали Немоляеву и ко всему относились снисходительно.