Светлана Немоляева раскрыла тяжелую тайну о материнстве

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в эфире одного из федеральных каналов призналась, что сожалеет о неправильном воспитании своего сына Александра.

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Знаменитость отметила, что рождение наследника стало подарком от Бога, поскольку она с супругом Александром Лазаревым много работала и не задумывалась о ребенке.

Став мамой, актриса мало времени уделяла сыну, а также была строга к нему, часто делала замечания и во многом ограничивала.

Неморяева подчеркнула, что если бы у нее был шанс начать сначала, то воспитывала Александра иначе: прощала бы, старалась бы понять, больше объяснить и выслушать.

Только с возрастом актриса поняла, что работа могла подождать, и она упустила взросление сына.