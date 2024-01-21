Бикович в моде: как популярные в России актеры покоряют Запад

В феврале знаменитый актер, исполнитель главной роли в фильме «Холоп» Милош Бикович приступит к съемкам в американском сериале «Белый лотос». «Вечерняя Москва» вспомнила, кто еще из российских артистов востребован за рубежом.

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Бикович: самый заметный

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Сценарий очередного сезона детектива «Белый лотос» держат в строгом секрете. Но точно известно, что созвездие актеров на сей раз украсит сербский актер и патриот России Милош Бикович. Причем американцы пригласили его после того, как посмотрели фильм «Холоп».

Александр Петров: сыграл с Микки Рурком

В ноябре прошлого года в прокат вышел фильм «Дворец» польско-французского режиссера Романа Полански, в котором сыграл Александр Петров. Действие разворачивается в канун 2000 года в швейцарском отеле, куда съезжаются «сливки общества» уходящего века. Их играют Фанни Ардан, Джон Клиз, Микки Рурк и... Петров.

Ирина Старшенбаум: главная героиня

Ирина Старшенбаум предстала в политическом триллере «Шошана». Создатель фильма, британский режиссер Майкл Уинтерботтом, увидел ее в главной роли. Она играет Шошану, жену израильского поэта Авраама Штерна, за которым гоняются два британских офицера.

Светлана Ходченкова: та еще змея

Выразительная красота Ходченковой помогает ей пройти кастинг в самые яркие кинопроекты. На ее счету — съемки в голливудском детективе «Шпион, выйди вон», драме «Кровавая леди Батори» (совместный проект России, Чехии и США), а также в блокбастере студии Marvel «Россомаха: Бессмертный». Там она играет фантастическую злодейку Гадюку в зеленом платье.

Юлия Снигирь: с Брюсом Уиллисом

И девушка с Урала

В фильме Романа Полански «Дворец» также снялась 26-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Марина Страхова из Екатеринбурга. Ей досталась роль русской девушки. «Для меня было честью пройти по красной дорожке премьеры фильма «Дворец», — призналась девушка. После проекта «Дом-2», где Марина так и не нашла любовь, красавица вышла замуж за боксера Махмуда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Давид Шнейдеров, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России: