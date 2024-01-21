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Биковича много не бывает: как популярные в России актеры покоряют Запад

В феврале знаменитый актер, исполнитель главной роли в фильме «Холоп» Милош Бикович приступит к съемкам в американском сериале «Белый лотос». «Вечерняя Москва» вспомнила, кто еще из российских артистов востребован за рубежом.

Бикович в моде: как популярные в России актеры покоряют Запад
© Вечерняя Москва

Бикович: самый заметный

Видео дня

Сценарий очередного сезона детектива «Белый лотос» держат в строгом секрете. Но точно известно, что созвездие актеров на сей раз украсит сербский актер и патриот России Милош Бикович. Причем американцы пригласили его после того, как посмотрели фильм «Холоп».

Александр Петров: сыграл с Микки Рурком

В ноябре прошлого года в прокат вышел фильм «Дворец» польско-французского режиссера Романа Полански, в котором сыграл Александр Петров. Действие разворачивается в канун 2000 года в швейцарском отеле, куда съезжаются «сливки общества» уходящего века. Их играют Фанни Ардан, Джон Клиз, Микки Рурк и... Петров.

Ирина Старшенбаум: главная героиня

Ирина Старшенбаум предстала в политическом триллере «Шошана». Создатель фильма, британский режиссер Майкл Уинтерботтом, увидел ее в главной роли. Она играет Шошану, жену израильского поэта Авраама Штерна, за которым гоняются два британских офицера.

Светлана Ходченкова: та еще змея

Выразительная красота Ходченковой помогает ей пройти кастинг в самые яркие кинопроекты. На ее счету — съемки в голливудском детективе «Шпион, выйди вон», драме «Кровавая леди Батори» (совместный проект России, Чехии и США), а также в блокбастере студии Marvel «Россомаха: Бессмертный». Там она играет фантастическую злодейку Гадюку в зеленом платье.

Юлия Снигирь: с Брюсом Уиллисом

После успеха фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука Юлия Снигирь проснулась знаменитой и вскоре ее пригласили сняться в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», где ее партнером стал легенда Голливуда Брюс Уиллис. А в 2018 году Юлия сыграла небольшую роль в суперпопулярном зарубежном сериале «Молодой Папа».

И девушка с Урала

В фильме Романа Полански «Дворец» также снялась 26-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Марина Страхова из Екатеринбурга. Ей досталась роль русской девушки. «Для меня было честью пройти по красной дорожке премьеры фильма «Дворец», — призналась девушка. После проекта «Дом-2», где Марина так и не нашла любовь, красавица вышла замуж за боксера Махмуда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Давид Шнейдеров, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России:

— Сказать, что наши актеры ценятся за границей, — это все-таки преувеличение. Американцы чаще предпочитают своих. Но есть исключения. В свое время очень хорошо в сериале «Игра престолов» сыграл Юрий Колокольников. Снимались в американском кино и Юлия Снигирь, и Светлана Ходченкова, но большие роли у наших актеров — это нечастое явление.

Актеры
Шпион, выйди вон
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Обитаемый остров
Игра престолов
Кровавая леди Батори
Молодой Папа
Авраам Штерн
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Джон Клиз
Майкл Уинтерботтом
Фанни Ардан
Ирина Старшенбаум
Милош Бикович
Светлана Ходченкова
Брюс Уиллис
Юлия Снигирь
Роман Полански
Юрий Колокольников
Федор Бондарчук
Микки Рурк