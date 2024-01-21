Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в машине

Умер российский актер Алексей Сдобнов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила концертный директор артиста Наталия Бочарова.

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Артист скончался на 58-м году жизни. Сдобнов не доехал домой, позднее его нашли мертвым в своей машине. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, при этом актер скрывал болезнь.

Сдобнов за свою карьеру отметился ролями в 42 картинах, среди них сериалы «Чикатило» и «Склифосовский». Его последняя роль — в четырехсерийном фильме «Тайные мечты Алисы». Картина находится в производстве, выход на экраны ожидается в 2024 году.