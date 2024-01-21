«Очень близко познала смерть»: Шерон Стоун вспомнила, как чудом выжила после инсульта

Голливудская звезда Шэрон Стоун перенесла инсульт в 2001 году. Однако до сих пор считает этот период жизни одним из самых сложных. Правда, выпавшее на ее долю испытание актриса встретила храбро, сумев взять под контроль нахлынувшее отчаяние.

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«Сейчас я могу сказать, что я очень близко познала смерть. В те моменты я почувствовала, что мои умершие друзья пришли за мной, и это устранило все следы страха», — призналась знаменитость в интервью Harper’s Bazaar.

Столкнулась с недугом Шэрон внезапно. До этого момента она не допускала мыслей о том, что нечто подобное может произойти. Актриса не скрывает, что недостаточно внимательно следила за здоровьем.

Перенесенная болезнь помогла Стоун сформировать новую жизненную философию. «Если вы испытаете что-то подобное, то вы понимаете, что в жизни нет ничего действительно важного, и осознаете, что неудача — это только начало успеха», — пояснила она.

Именно этот подход позволил звезде заново научиться ходить, говорить и писать. Причем реабилитацию осложнял тот факт, что верный диагноз ей поставили далеко не сразу. Но даже так звезде удалось справиться с последствиями инсульта.