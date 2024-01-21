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«Очень близко познала смерть»: Шерон Стоун вспомнила, как чудом выжила после инсульта

Голливудская звезда Шэрон Стоун перенесла инсульт в 2001 году. Однако до сих пор считает этот период жизни одним из самых сложных. Правда, выпавшее на ее долю испытание актриса встретила храбро, сумев взять под контроль нахлынувшее отчаяние.

«Очень близко познала смерть»: Шерон Стоун вспомнила, как чудом выжила после инсульта
© WomanHit.ru - МК

«Сейчас я могу сказать, что я очень близко познала смерть. В те моменты я почувствовала, что мои умершие друзья пришли за мной, и это устранило все следы страха», — призналась знаменитость в интервью Harper’s Bazaar.

Столкнулась с недугом Шэрон внезапно. До этого момента она не допускала мыслей о том, что нечто подобное может произойти. Актриса не скрывает, что недостаточно внимательно следила за здоровьем.

Перенесенная болезнь помогла Стоун сформировать новую жизненную философию. «Если вы испытаете что-то подобное, то вы понимаете, что в жизни нет ничего действительно важного, и осознаете, что неудача — это только начало успеха», — пояснила она.

Именно этот подход позволил звезде заново научиться ходить, говорить и писать. Причем реабилитацию осложнял тот факт, что верный диагноз ей поставили далеко не сразу. Но даже так звезде удалось справиться с последствиями инсульта.

Проблемы со здоровьем Шэрон больше не пугают. Однако она очень переживает за будущее своих детей: 17-летнего Куинна, 18-летнего Лэрда и 23-летнего Роана. В частности, знаменитость беспокоит обилие порнографии в интернете. Стоун понимает, что полностью оградить сыновей от подобного контента невозможно. Саму же порноиндустрию она считает опасной, способной разрушить семейную жизнь и лишить удовольствия от близости с любимым человеком.

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Шерон Стоун