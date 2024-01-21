Мартин Скорсезе намекнул на возвращение Дэниэла Дэй-Льюиса в кино
Во время церемонии вручения премии National Board of Review Awards в Нью-Йорке режиссер Мартин Скорсезе заявил, что, возможно, пришло время еще одного фильма с Дэниелом Дэй-Льюисом, сообщает портал IGN.
Актер Дэниел Дэй-Льюис, закончивший карьеру еще в 2017 году, на премии вручал Скорсезе награду за лучшую режиссуру. Режиссер в своей речи отметил, что они с Дэй-Льюисом сделали два фильма - "Эпоха невинности"и "Банды Нью-Йорка":
"Это было одним из величайших опытов в моей жизни". "Возможно, пришло время еще одного. Возможно!" - закончил он, посмотрев на Дэй-Льюиса.
Дэниел Дэй-Льюис - обладатель огромного числа кинонаград. Он единственный в мире обладатель трех "Оскаров" в номинации "Лучшая мужская роль". Кроме того, он получил четыре награды BAFTA, три награды от Американской Гильдии киноактеров, и два "Золотых глобуса".