Мартин Скорсезе намекнул на возвращение Дэниэла Дэй-Льюиса в кино

Во время церемонии вручения премии National Board of Review Awards в Нью-Йорке режиссер Мартин Скорсезе заявил, что, возможно, пришло время еще одного фильма с Дэниелом Дэй-Льюисом, сообщает портал IGN.

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Актер Дэниел Дэй-Льюис, закончивший карьеру еще в 2017 году, на премии вручал Скорсезе награду за лучшую режиссуру. Режиссер в своей речи отметил, что они с Дэй-Льюисом сделали два фильма - "Эпоха невинности"и "Банды Нью-Йорка":

"Это было одним из величайших опытов в моей жизни". "Возможно, пришло время еще одного. Возможно!" - закончил он, посмотрев на Дэй-Льюиса.