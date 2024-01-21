Блогер Дава исполнил роль игромана в сериале "Ресторан по понятиям"

Дава исполнил роль игромана, который ставит весь выигрыш с рулетки на число 17 и побеждает. По сюжету сериала персонажу Давы постоянно не везет в азартных играх, но бандит по кличке Килька становится его талисманом, который приносит удачу. Во втором сезоне сериала Давида Дадунашвили четыре бывших вора-рецидивиста, оставившие криминал позади, ведут бизнес рестораторов по закону.