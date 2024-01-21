Актриса Вера Алентова представила книгу «Все не случайно»
Советская и российская актриса театра и кино Вера Алентова представила на форуме-выставке «Россия» свою книгу «Все не случайно». Об этом сообщила пресс-служба выставки.
Презентация состоялась в воскресенье, 21 января. Книга представляет собой автобиографический двухтомник.
По признанию актрисы, история книги началась с того, им с супругом Владимиром Меньшовым предложили написать автобиографический труд. Алентова отметила, что муж внимательно относился к работе над книгой.
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