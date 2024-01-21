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Актриса Вера Алентова представила книгу «Все не случайно»

Советская и российская актриса театра и кино Вера Алентова представила на форуме-выставке «Россия» свою книгу «Все не случайно». Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Актриса Вера Алентова представила книгу «Все не случайно»
© nsn.fm

Презентация состоялась в воскресенье, 21 января. Книга представляет собой автобиографический двухтомник.

По признанию актрисы, история книги началась с того, им с супругом Владимиром Меньшовым предложили написать автобиографический труд. Алентова отметила, что муж внимательно относился к работе над книгой.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр», передает «Радиоточка НСН».

Актеры
Вера Алентова
Николай Цискаридзе
Владимир Меньшов