Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, как были сняты сцены драк

На этой неделе звезда «Слова пацана» Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто, принял участие в передаче «Правила жизни». В ходе неё актёр рассказал, как проходили съёмки сцен драк в сериале.

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По словам Кемстача, все подобные моменты были детально проработаны, а каждый удар — тщательно спланирован. Однако он отметил, что каждый актёр имел пространство для импровизации, поэтому сцены выглядели более реалистичными и эмоционально насыщенными.

Также Леон Кемстач поделился, что участники съёмочного процесса быстро нашли общий язык, поэтому ни о каких закулисных конфликтах речи и не шло. Это вызвало у актёра приятное удивление.