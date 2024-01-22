Актриса Мария Аронова заявила, что артистам стоит платить за подготовку к кино

«В этом и есть разница между профессиональным взрослым артистом и молодым. И молодой артист ничего сделать не может. У него четыре ключа на связке. А у меня 185, потому что я 30 лет занимаюсь этой профессией. Он когда заработает эти ключи-то? Вот в чем ошибка. Вот в чем неправильность», — заявила артистка.