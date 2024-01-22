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Аронова рассказала о трансформации своей героини в фильме "Лед-3"

Фильм "Лед-3" Юрия Хмельницкого выйдет в российский прокат 14 февраля. Об изменениях, произошедших с ее героиней в третьей части франшизы, в интервью ТАСС рассказала народная артистка РФ Мария Аронова.

Аронова рассказала о трансформации своей героини в фильме "Лед-3"
© ТАСС

Первый "Лед" (2017) снимал Олег Трофим, второй - Жора Крыжовников (2019-2020). Сценарий третьего фильма написали Андрей Золотарев ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), работавший над всеми частями франшизы, а также Аксинья Борисова и Александр Андрющенко. Согласно сюжету, Надя (Анна Савранская), дочь героини из фильма "Лед", выросла и стала фигуристкой. Ее отец, бывший хоккеист Александр Горин (Александр Петров), против спортивной карьеры дочери. Мария Аронова по-прежнему играет в кинокартине роль детского тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

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"Шаталина будет, как мне кажется, мягче, Шаталина будет мудрее, Шаталина будет сговорчивее. Шаталина делает для себя большие открытия, - отметила Мария Аронова. - Человеческие открытия. Она приняла Горина, она приняла маленькую Надю. Да, они стали ее семьей. Эти люди тоже в ней нуждаются, тоже ее любят. Она понимает, что ей, действительно, есть ради кого бороться и ради кого жить".

По словам актрисы, ее героиня "была абсолютно защищена, у нее существует определенный образ, в котором она появляется, в котором переступает порог собственного дома". Аронова добавила, что Шаталина, как выяснилось, "совершенно не готова внутренне к тому, что так нужна и так любима".

При этом актриса поделилась, что не сразу была готова сниматься в третьей части франшизы. "Сашка [Петров] написал мне прекрасное большое письмо, - рассказала Аронова. - И, когда он сказал: "Ты мне нужна", я поняла, что это, действительно, наше общее детище. И, если все собрались, наверное, не надо и мне выпрыгивать из телеги". Однако она не исключила, что в будущем появится и "Лед-4". "Но, честно говоря, я бы закончила на третьем фильме, - пояснила Аронова. - Придумала бы какую-нибудь другую историю".

Производители фильма "Лед-3" - Art Pictures Studio, "Водород", Плюс Студия, "Национальная Медиа Группа" при участии телеканала "Россия". Мария Аронова - актриса Театра имени Вахтангова, обладательница премий "Золотой орел", "Ника" и "Хрустальная Турандот". Среди самых известных сериалов с ее участием - "Бригада", "Дети Арбата", "Остановка по требованию", "Восьмидесятые", фильмы "Артистка", "Батальонъ", "Бременские музыканты".

Актеры
Бременские музыканты
Батальонъ
Лёд
Олег Трофим
Юрий Хмельницкий
Александр Горин
Андрей Золотарев
Александр Петров
Мария Аронова
Александр Андрющенко
Жора Крыжовников