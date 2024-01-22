Аронова рассказала о трансформации своей героини в фильме "Лед-3"

Фильм "Лед-3" Юрия Хмельницкого выйдет в российский прокат 14 февраля. Об изменениях, произошедших с ее героиней в третьей части франшизы, в интервью ТАСС рассказала народная артистка РФ Мария Аронова.

© ТАСС

Первый "Лед" (2017) снимал Олег Трофим, второй - Жора Крыжовников (2019-2020). Сценарий третьего фильма написали Андрей Золотарев ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), работавший над всеми частями франшизы, а также Аксинья Борисова и Александр Андрющенко. Согласно сюжету, Надя (Анна Савранская), дочь героини из фильма "Лед", выросла и стала фигуристкой. Ее отец, бывший хоккеист Александр Горин (Александр Петров), против спортивной карьеры дочери. Мария Аронова по-прежнему играет в кинокартине роль детского тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

Видео дня

"Шаталина будет, как мне кажется, мягче, Шаталина будет мудрее, Шаталина будет сговорчивее. Шаталина делает для себя большие открытия, - отметила Мария Аронова. - Человеческие открытия. Она приняла Горина, она приняла маленькую Надю. Да, они стали ее семьей. Эти люди тоже в ней нуждаются, тоже ее любят. Она понимает, что ей, действительно, есть ради кого бороться и ради кого жить".

По словам актрисы, ее героиня "была абсолютно защищена, у нее существует определенный образ, в котором она появляется, в котором переступает порог собственного дома". Аронова добавила, что Шаталина, как выяснилось, "совершенно не готова внутренне к тому, что так нужна и так любима".

При этом актриса поделилась, что не сразу была готова сниматься в третьей части франшизы. "Сашка [Петров] написал мне прекрасное большое письмо, - рассказала Аронова. - И, когда он сказал: "Ты мне нужна", я поняла, что это, действительно, наше общее детище. И, если все собрались, наверное, не надо и мне выпрыгивать из телеги". Однако она не исключила, что в будущем появится и "Лед-4". "Но, честно говоря, я бы закончила на третьем фильме, - пояснила Аронова. - Придумала бы какую-нибудь другую историю".