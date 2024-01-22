Актер театра и кино Леонид Ярмольник отмечает 70-летний юбилей

«У артиста должно быть только имя». С такой формулировкой он отказался от государственных званий и почестей. Ему достаточно любви и признания зрителей. В понедельник 70-летний юбилей отмечает актер театра и кино, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник. О его простых, трудных и звездных ролях – в сюжете корреспондента «МИР 24» Романа Бирюкова.

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Он всегда держит себя в отличной актерской форме. Несмотря на занятость в кино и на телевидении, с удовольствием играет в театре. В «Современнике» несколько лет с успехом идет спектакль «203-205». У Леонида Исааковича – главная роль.

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«Помимо того, что он легенда и с ним легко работать, я вижу, как реагирует зал, какая буря оваций идет», – отметил заслуженный артист России Александр Хованский.

А первые овации зала молодой Ярмольник, выпускник театрального училища имени Щукина, получил после эстрадной миниатюры «Цыпленок табака» в программе «Вокруг смеха». К тому времени он уже снялся в фильме «Сыщик». И придумал сцену, которая затем разошлась на цитаты.

Ярмольник не пытался ухватиться за любую роль. Выбирал то, что ему по душе. Работал с тем режиссером, который был близок ему по духу.

«Я такой, каким меня сделали родители. Вообще я состою из своих друзей, они для меня являются примером, каким нужно быть человеком», – подчеркивал Леонид Ярмольник.

С режиссером Аллой Суриковой Ярмольник дружит больше 40 лет. Снялся у нее в пяти картинах, в том числе и в комедийном вестерне «Человек с бульвара Капуцинов». «Я счастлива, что ты, Ленечка Ярмольник, мой друг», – говорила Алла Сурикова.

Леонид Ярмольник как-то признался, что самой трудной для него стала роль дона Руматы в экранизации романа братьев Стругацких «Трудно быть богом» режиссера Алексея Германа. Этот фильм, который снимался 14 лет, он считает «подарком судьбы». Ярмольник – трехкратный лауреат престижной кинопремии «Ника». А вот от званий «Заслуженный артист» и «Народный артист» отказался. Объяснил это философски: у артиста прежде всего должно быть имя.