Актер Джейми Дорнан стал жертвой ядовитых гусениц

Актер Джейми Дорнан, известный по фильму «50 оттенков серого», стал жертвой ядовитых гусениц. Голливудский актер попал в больницу вместе со своим другом Джейми Смартом во время отпуска в Португалии.

Американскому артисту стало плохо после игры в гольф. Он обнаружил у себя симптомы сердечного приступа, пишет DailyMail.

По словам врачей, Джейми Дорнан и его друг стали жертвами походного шелкопряда, чьи крошечные волоски содержат токсичный белок тауметопоин, опасный для людей.