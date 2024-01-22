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Актер Джейми Дорнан стал жертвой ядовитых гусениц

Актер Джейми Дорнан, известный по фильму «50 оттенков серого», стал жертвой ядовитых гусениц. Голливудский актер попал в больницу вместе со своим другом Джейми Смартом во время отпуска в Португалии.

Актер Джейми Дорнан стал жертвой ядовитых гусениц
© РИА Новости

Американскому артисту стало плохо после игры в гольф. Он обнаружил у себя симптомы сердечного приступа, пишет DailyMail.

По словам врачей, Джейми Дорнан и его друг стали жертвами походного шелкопряда, чьи крошечные волоски содержат токсичный белок тауметопоин, опасный для людей.

На данный момент жизни актера ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.

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