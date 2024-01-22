Звезда «Слова пацана» Кемстач заявил, что не хочет учиться на актера
Актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана», заявил, что не хочет учиться в театральном вузе, сообщает «СтарХит».
По словам Кемстача, в будущем он намерен поступить на инженера-строителя, поскольку мечтает о собственной строительной компании. При этом молодой человек также не планирует бросать и актерскую профессию. Однако хотел бы совмещать ее с ведением бизнеса, получая дополнительный доход.
«Хорошо открывать бизнес, когда уже получил признание», — добавил актер.
Ранее Кемстач выпустил клип на песню «Как быть», которую он исполнил в одной из серии сериала Жоры Крыжовникова. Видео было опубликовано на YouTube-канале автора композиции Игоря Крутого, передает «Радиоточка НСН».