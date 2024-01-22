Звезда «Слова пацана» Кемстач заявил, что не хочет учиться на актера

Актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана», заявил, что не хочет учиться в театральном вузе, сообщает «СтарХит».

По словам Кемстача, в будущем он намерен поступить на инженера-строителя, поскольку мечтает о собственной строительной компании. При этом молодой человек также не планирует бросать и актерскую профессию. Однако хотел бы совмещать ее с ведением бизнеса, получая дополнительный доход.