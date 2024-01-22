Актриса Анна Михалкова рассказала об отношении к постельным сценам

«По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей. При этом у меня никогда не было такого материала, где надо было действительно переходить черту», — отметила Михалкова.