Актер Никита Высоцкий озвучил Медведя-краеведа в мультсериале «Мульти-России»

Актер театра и кино Никита Высоцкий озвучил Медведя-краеведа в мультсериале «Мульти-России» анимационного холдинга ГК «Рики» («Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и другие проекты).

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«Кажется, что мы с Медведем сошлись не только тембрально, но и чем-то с ним схожи внешне», - рассказал артист, комментируя свое участие в сериале.

По его словам, «Мульти-Россия» является уникальным проектом, рассчитанным на любой возраст. Пластилиновая стилистика добавляет мультфильму приятную ламповость и тактильность.