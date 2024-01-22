Николь Кидман удивила откровенным образом на премьере сериала «Экспаты»

Голливудская актриса Николь Кидман пришла на премьеру своего нового сериала «Экспаты» в черном платье с экстра-открытой спиной. 56-летняя селебрити продемонстрировала фотографам подтянутую спину и пресс.

По словам актрисы, ей наплевать, как люди реагируют на ее наряды. В интервью подкасту Stellar's «Something To Talk About» артистка рассказала, что она редко задумывается о последствиях. Плюс ко всему, ее нисколько не волнует тема старения. Поэтому женщина не планирует менять своих вкусов относительно одежды, пишет DailyMail.