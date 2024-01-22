Николь Кидман удивила откровенным образом на премьере сериала «Экспаты»
Голливудская актриса Николь Кидман пришла на премьеру своего нового сериала «Экспаты» в черном платье с экстра-открытой спиной. 56-летняя селебрити продемонстрировала фотографам подтянутую спину и пресс.
По словам актрисы, ей наплевать, как люди реагируют на ее наряды. В интервью подкасту Stellar's «Something To Talk About» артистка рассказала, что она редко задумывается о последствиях. Плюс ко всему, ее нисколько не волнует тема старения. Поэтому женщина не планирует менять своих вкусов относительно одежды, пишет DailyMail.
«Я всегда останавливаюсь на чем-то случайном или безумном и никогда не задумываюсь о последствиях», — призналась Кидман.
Черное платье Николь с премьеры сериала, похоже на то, которое она надевала 11 лет назад на 18-ю ежегодную церемонию вручения премии American Cinematheque Award в 2013 году.