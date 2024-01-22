Актер Павел Майков рассказал о борьбе с зависимостью

«Артист — это тоже человек. Как человеку сохранить баланс? Надо оставаться человеком просто: надо много вопросов себе задавать, надо все время думать, соображать, размышлять, надо думать, кто ты есть, и кто есть другие вокруг тебя, вообще что происходит и что с этим миром не так», — размышляет он.