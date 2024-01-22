Актер Долинский заявил, что Андрей Миронов с удовольствием получал звания

«Не хотел звания» — это же подразумевает, что ему предложили народного артиста СССР, а он сказал: нет, не надо, я не верю в Советский Союз, я не возьму звание. Это наивно и смешно. То, что он критически относился к строю, как все разумные люди, — это ясно. Мы все понимали, что это не то, о чем мечталось. Но тем не менее все на эту идеологию работали», — заключил он.