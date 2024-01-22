Постельные сцены в 50, похудение, дочь-деспот: как живет Анна Михалкова

Заслуженная артистка России Анна Михалкова рассказала, как изменилось ее отношение к постельным сценам в кино.

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Что известно о ее последних работах и личной жизни, как ей удалось похудеть?

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Как прославилась Анна Михалкова

Будущая актриса родилась в семье Никиты и Татьяны Михалковых. За взрослением старшей дочери именитого режиссера наблюдали не только близкие, но и зрители: отец будущей артистки снял экспериментальный фильм «Анна: от 6 до 18», рассказывающий об изменения в мировоззрении девочки. В течение 12 лет Михалков задавал девочке одни и те же вопросы, а ответы монтировал с хроникой событий 1980–90-х в России. Картину в одном из интервью Михалкова назвала «препарированием личной жизни».

Актерская карьера привлекала Михалкову с детства, однако за несколько лет до окончания школы она передумала. Два года после выпуска девушка провела в Италии и Швейцарии, где изучала историю искусств. Вернувшись в Россию, Михалкова все же поступила во ВГИК на платное отделение. В одном из интервью она рассказывала, что в вузе ее научили риторике, фехтованию и хореографии, однако система актерского мастерства уложилась не в полном объеме.

На сегодняшний день фильмография Михалковой насчитывает около 100 работ, однако недавно Михалкова призналась, что долго не решалась на откровенные сцены.

«По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, что дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей. При этом у меня никогда не было такого материала, где надо было действительно переходить черту», — рассказала Михалкова в программе «Кино в деталях» на СТС.

При этом она отметила, что даже ради важной работы не сможет переступить моральные границы. При этом, говоря о своей героине в ленте «Чувства Анны», она отметила, что ее «персонаж обнажается настолько, что становится и беззащитным, и жалким».

Что известно о личной жизни Анны Михалковой

Единственным мужем актрисы является бывший вице-губернатор Ульяновской области Альберт Баков. Несмотря на то, что пара расставалась, супруги смогли преодолеть кризис и воссоединиться. Таким образом, у Михалковой было две свадьбы.

Во время «первого» брака актриса родила двух сыновей-погодок — Андрея и Сергея. Однако это обстоятельство не помешало Михалковой разойтись с Баковым.

«Это просто кризис, хотя его причины, наверное, в том, что я практически сразу переехала из дома отца, большого мощного человека, в дом мужа. Он тоже очень сильный и содержательный человек, и он старше меня. Это неизбежно привело к моему желанию стать наконец самостоятельной и понять, кто я, зачем я существую», — признавалась актриса в интервью Marie Claire.

После того как супруги помирились, у них родилась дочь Лида. По признанию актрисы, девочка — «папина дочка». Михалкова отмечала, что глава семейства «ее просто обожает и не разрешает наказывать».

«Она деспот в нашей жизни. (Смеется.) <...> С ужасом думаю о том времени, когда она вырастет и начнется переходный период. Там и сейчас все бурлит. Она смешная. По характеру — смесь Сережи и Андрея, а внешне очень похожа на мою сестру Надю», — откровенничала актриса в интервью Psychologies.

Чем сейчас занимается Анна Михалкова

С марта 2002 года актриса ведет вечернюю программу для детей «Спокойной ночи, малыши!» на телеканалах «Культура» («Россия-Культура») и «РТР» («Россия», «Россия 1»). В июне 2019 года за работу в этой передаче Михалкова удостоилась премии «ТЭФИ-KIDS».

В 2018 году актриса сбросила 15 килограммов и заметно преобразилась. Не все подписчики оценили изменения во внешности артистки, однако та резко осекла поклонников.

«У нас каждый знает, как и чем лечить, как худеть, как воспитывать и как кому лучше выглядеть! Причем не только знает, но и с удовольствием делится своим уникальным мнением!» — написала Михалкова.