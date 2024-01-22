Анна Пересильд призналась, что из всех коллег-парней, работавших как и она на площадке сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», лишь один вызывает у нее неподдельный восторг.

Участие в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало для Анны Пересильд переломным моментом. Из дочери именитого режиссера и популярной артистки она превратилась в юную актрису с собственным опытом. Примечательно, что работать Анне пришлось преимущественно в мужском коллективе. Зато какая компания собралась, шутят в сети. Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Ярослав Могильников… И все-таки кто из этих молодых коллег-артистов нравится 14-летней Пересильд больше остальных.

«Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш! — цитирует восторженные слова Анны СтарХит. — Он очень крутой, с невероятным чувством юмора».

Пересильд была в самом деле покорена 23-летним Зулькарнаевым, который учится в ГИТИСе у того же мастера, который когда-то обучал ее маму Юлию Пересильд.

«Очень круто, когда как бы через поколение мы все встречаемся. Лева очень классный, что тут скажешь», — признается дочь Алексея Учителя.