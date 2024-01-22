Голый полет по Москве, «Слово пацана», муж: как живет актриса Юлия Снигирь

25 января в России на экраны выходит фэнтезийный фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, в котором одну из главных ролей исполнила актриса Юлия Снигирь.

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Что рассказала актриса о съемках картины и сериале «Слово пацана», как у нее с личной жизнью, с кем встречалась?

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Что сказала Снигирь об обнаженных сценах в «Мастере и Маргарите»

В интервью порталу «Кинопоиск» Снигирь, которая сыграла Маргариту в новой киноадаптации романа Булгакова, призналась, что сцена обнаженного полета ее героини над советской Москвой далась ей нелегко. По словам актрисы, она до последнего надеялась, что этот эпизод будет снят иначе.

«Увы, я не стала свободной европейской актрисой, к сожалению. Я понимаю, что это вроде не ты, не твое тело, а персонажа, но я же в своем уме: рядом со мной стоят коллеги, с которыми мы давно знакомы, это все равно неловкий момент, когда они делают вид, что все в порядке, и пытаются общаться, глядя тебе исключительно в глаза. Я вообще до последнего надеялась, что эта сцена как-то перепридумается», — поделилась артистка.

Также она выразила сожаление, что для съемок этой сцены не придумали костюм, который мог бы имитировать обнаженное тело.

Что сказала Снигирь о сериале «Слово пацана»

В беседе с «Кинопоиском» у Снигирь поинтересовались, будет ли «Мастер и Маргарита» с ее участием хитом. Актриса выразила мнение, что, несмотря на возможный успех, фильм в любом случае будут много критиковать. В этом контексте она упомянула нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и актрису Юлию Александрову, сыгравшую в ленте Жоры Крыжовникова мать Пальто — одного из главных героев картины, подростка Андрея.

«Мне кажется, что все равно будут много ругать [фильм „Мастер и Маргарита“]. Вот сейчас вышел сериал „Слово пацана“. С одной стороны, успех, а с другой — я разговаривала с Юлией Александровой, сыгравшей маму Пальто, и она говорит: очень много хейта, больше, чем когда-либо. Вот как это?! Видимо, это математическая вероятность: огромное количество людей посмотрели сериал, и чем больше поклонников, тем больше и противников. Так что я себя тоже внутренне готовлю больше к критике, чем к похвале», — указала Снигирь.

Что известно о личной жизни Юлии Снигирь

В 2014 году стало известно, что Снигирь встречается с актером Данилой Козловским, с которым они вместе снимались в фильме «Распутин». Спустя время пара рассталась.

9 марта 2016 года Снигирь родила сына Федора от актера Евгения Цыганова, который сыграл Мастера в новой киноадаптации романа Булгакова. В 2019 году она вышла за него замуж.

Брак артистов привлек внимание поклонников и СМИ, поскольку Цыганов ради Снигирь ушел из многодетной семьи. В интервью журналистке Ксении Собчак в 2020 году Снигирь заявила, что не ставила возлюбленному ультиматумов. По ее словам, Цыганов принял ответственное решение.

«Я не ставила ему ультиматумов [или я, или она], нет. Было совсем по-другому. И обиднее всего было за Женю, потому что говорили, какой он отец. Что это отвратительно. Говорили так, ничего про него не зная. Хотя он очень ответственно подошел к этому решению [и обеспечивает детей]. Мы не думали об общественном мнении в тот момент», — призналась актриса.

Какие фильмы с Юлией Снигирь выйдут в 2024 году

Помимо «Мастера и Маргариты», в нынешнем году ожидаются и другие премьеры со Снигирь: сериалы «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева и «Преступление и наказание» — современная адаптация романа Федора Достоевского, в которой актриса исполнила роль Марфы Петровны.