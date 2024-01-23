Шеннен Доэрти пожаловалась на съемки в «Беверли-Хиллз 90210»

Во время обсуждения воспоминаний о съемках в сериале «Беверли-Хиллз 90210», Джейсон Пристли и Шеннен Доэрти рассказали о своем опыте. Как сообщает портал boda, Доэрти особо выделила, что ее участие в сериале пришлось на сложный период ее личной жизни.

© Кадр из сериала

Актриса подчеркнула, что ее последний год работы в сериале был наполнен как радостными, так и тяжелыми моментами. Она отметила, что участие в проекте стало особенно непростым из-за ее проблемных отношений с Эшли Хэмилтоном. В конце четвертого сезона ее персонаж был исключен из сериала, а в это же время актриса переживала личные трудности.