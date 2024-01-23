Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина»
Фонд антипремии «Золотая малина» опубликовал список претендентов-неудачников по итогам 2023 года. Вручение наград по традиции состоится 9 марта — за день до церемонии «Оскара». По количеству номинаций лидируют «Неудержимые 4». Американский боевик упомянут сразу в семи категориях.
На 44-й антипремии «Золотая малина» в очередной раз назовут самых худших актеров, режиссеров и сценаристов киноиндустрии. Внести свой голос и стать членом совета может любой человек, оплачивающий ежегодный взнос в 40 долларов.
Помимо «Неудержимых», в топе худших фильмов ужастики «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Винни-Пух: Кровь и мёд», собравшие по пять номинаций. Плюс ко всему, в лидерах оказались кинокомиксы «Шазам! Ярость богов» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания», засветившиеся сразу в четырех категориях.
Полный спискок претендентов-неудачников доступен на официальном сайте антипремии.
- «Изгоняющий дьявола: Верующий»
- «Неудержимые 4»
- «Мег 2: Бездна»
- «Шазам! Ярость богов»
- «Винни-Пух: Кровь и мёд»
- Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»)
- Вин Дизель («Форсаж 10»)
- Крис Эванс («Без ответа»)
- Джейсон Стэйтем («Мег 2: Бездна»)
- Джон Войт (Mercy)
- Ана де Армас («Без ответа»)
- Меган Фокс («Джонни и Клайд»)
- Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»)
- Дженнифер Лопес («Мать»)
- Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»)
- Любые два «беспощадных наемника» из «Неудержимых 4»
- Двое любых жадных до денег инвесторов, пожертвовавших 400 миллионов долларов для покупки прав для ремейка «Экзорциста»
- Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие экзамен по экранной химии («Без ответа»)
- Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»)
- Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мёд»)