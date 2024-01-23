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Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина»

Фонд антипремии «Золотая малина» опубликовал список претендентов-неудачников по итогам 2023 года. Вручение наград по традиции состоится 9 марта — за день до церемонии «Оскара». По количеству номинаций лидируют «Неудержимые 4». Американский боевик упомянут сразу в семи категориях.

Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина»
© globallookpress.com

На 44-й антипремии «Золотая малина» в очередной раз назовут самых худших актеров, режиссеров и сценаристов киноиндустрии. Внести свой голос и стать членом совета может любой человек, оплачивающий ежегодный взнос в 40 долларов.

Помимо «Неудержимых», в топе худших фильмов ужастики «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Винни-Пух: Кровь и мёд», собравшие по пять номинаций. Плюс ко всему, в лидерах оказались кинокомиксы «Шазам! Ярость богов» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания», засветившиеся сразу в четырех категориях.

Полный спискок претендентов-неудачников доступен на официальном сайте антипремии.

Худший фильм:
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»
  • «Неудержимые 4»
  • «Мег 2: Бездна»
  • «Шазам! Ярость богов»
  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»
Худший актер:
Худшая актриса:
Худший экранный дуэт:
  • Любые два «беспощадных наемника» из «Неудержимых 4»
  • Двое любых жадных до денег инвесторов, пожертвовавших 400 миллионов долларов для покупки прав для ремейка «Экзорциста»
  • Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие экзамен по экранной химии («Без ответа»)
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»)
  • Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мёд»)
Актеры
Мать
Оскар
Неудержимые
Неудержимый
Джейсон Стэйтем
Ана де Армас
Крис Эванс
Джон Войт
Хелен Миррен
Меган Фокс
Сальма Хайек
Дженнифер Лопес
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