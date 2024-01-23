Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина»

Фонд антипремии «Золотая малина» опубликовал список претендентов-неудачников по итогам 2023 года. Вручение наград по традиции состоится 9 марта — за день до церемонии «Оскара». По количеству номинаций лидируют «Неудержимые 4». Американский боевик упомянут сразу в семи категориях.

На 44-й антипремии «Золотая малина» в очередной раз назовут самых худших актеров, режиссеров и сценаристов киноиндустрии. Внести свой голос и стать членом совета может любой человек, оплачивающий ежегодный взнос в 40 долларов.

Помимо «Неудержимых», в топе худших фильмов ужастики «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Винни-Пух: Кровь и мёд», собравшие по пять номинаций. Плюс ко всему, в лидерах оказались кинокомиксы «Шазам! Ярость богов» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания», засветившиеся сразу в четырех категориях.

Полный спискок претендентов-неудачников доступен на официальном сайте антипремии.

«Изгоняющий дьявола: Верующий»

«Неудержимые 4»

«Мег 2: Бездна»

«Шазам! Ярость богов»

«Винни-Пух: Кровь и мёд» Худший фильм: