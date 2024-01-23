Умер актер Гэри Грэм

Не стало Гэри Грэма, заметного и плодовитого американского актера кино и телевидения, режиссера, продюсера и сценариста, артиста озвучания.

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На экранном счету Грэма - 110 проектов, как минимум пятая их часть - предприятия, ставшие культовыми.

Грэм, родившийся в Калифорнии в 1950-м, дебютировал в 1975-м. В его портфолио: "Старски и Хатч" и "Дюки из Хаззарда", "Жесткач" Шредера, "Детективное агентство "Лунный свет" и "Грейс в огне", "Крутой Уокер", франшизы "Нация пришельцев" и "Звездный путь".

Про смерть легенды жанровых фильмов и сериалов передают профильные ресурсы - со ссылкой на бывшую жену актера Сьюзан.

Причины и обстоятельства ухода Грэма пока не обозначены.