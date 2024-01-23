Лужина не согласилась с мнением Михалкова, что фильмы Рязанова не кино

«Потом уже фильмы пошли на спад — вполне возможно. Я имею в виду последние киноработы Рязанова — «Старые клячи» и другие уже послеперестроечные картины. Но мне кажется, что все равно у него достойные картины. Может, я не очень хорошо разбираюсь, Никита Сергеевич лучше разбирается в том, что кино, что не кино. А я воспринимаю эмоционально, как зритель. Я люблю кино Эльдара», — отметила Лужина.