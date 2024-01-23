Актеры, о музыкальных талантах которых вы не знали

В золотой век Голливуда актеры должны были уметь не только играть, но и танцевать и петь ради того, чтобы заработать на еду. В наши дни все изменилось, и мы не ждем от наших актеров выступлений, отмеченных премией «Грэмми», что делает их музыкальные таланты еще более впечатляющими.

Об актерах, которые умеют хорошо петь, — в материале «Рамблера».

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Киану Ривз

Киану Ривз — один из самых почитаемых и обожаемых знаменитостей в мире. Хотя его первым успехом стала роль Теда Логана в фильме «Невероятные приключения Билла и Теда» в 1989 году, пик карьеры Ривза пришелся на 1999 год, когда он снялся в «Матрице». Он также известен своей ролью в экшн-франшизе «Джон Уик».

Актер также был бас-гитаристом альтернативной рок-группы Dogstar, которая была сформирована, когда Ривз был на пике своей славы в середине 90-х годов. В сети есть несколько видео, где Ривз поет песни вместе со своей группой. Кстати, Dogstar и по сей день выпускает новую музыку — последний альбом группы вышел в октябре 2023 года.

Райан Гослинг

Начав свою актерскую карьеру в «Клубе Микки-Мауса» на канале Disney, Райан Гослинг благодаря своим талантам зашел невероятно далеко. Сейчас он один из самых любимых актеров в киноиндустрии и снялся во многих известных фильмах, в том числе номинированных на «Оскар», таких как «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла и «Барби». В обоих фильмах Гослинг исполняет несколько песен.

Гослинг и его друг Зак Шилдс решили создать рок-дуэт под названием Dead Man’s Bones, основываясь на их общем интересе к призракам и сверхъестественному. Их первый и единственный релиз является чем-то вроде экспериментального альбома, поскольку они не делали более трех дублей ни одной песни.

Джаред Лето

Джаред Лето прославился в подростковой драме 90-х «Моя так называемая жизнь». Но как только сериал закончился, он и его брат Шеннон создали группу Thirty Seconds to Mars. Группа выпускала альбомы с начала 2000-х годов, а Лето за это время построил свою впечатляющую актерскую карьеру, получив «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Одна из самых известных песен группы — сингл 2009 года «Kings and Queens».

Дональд Гловер

Дональд Гловер доказал, что является настоящим профессионалом: от написания сценария для 30 rock до главных ролей в «Сообществе» и «Атланте». Гловер также исполнил роль Симбы в ремейке «Короля Льва».

Он выступает под псевдонимом Childish Gambino и на сегодняшний день он выпустил шесть альбомов. Сингл и клип «This Is America», удостоенный премии «Грэмми», — это острая критика насилия с применением оружия и расизма в США, которая дебютировала на первом месте в чартах Billboard.

Скарлетт Йоханссон

Звезда «Мстителей» и самая высокооплачиваемая актриса мира в 2018 году появилась в киноиндустрии задолго до того, как ступила на сцену Кинематографической вселенной Marvel в роли русской шпионки Наташи Романофф.

Черная вдова умеет петь, и это несомненно — доказательством тому служит ее исполнение роли Эш в мультфильме «Зверопой». Оказывается, она работает и в музыкальной индустрии: Йоханссон выпустила два студийных альбома, четыре расширенных альбома и четыре сингла. Ее первый студийный альбом, «Anywhere I Lay My Head», вышел 20 мая 2008 года.

Роберт Паттинсон

После съемок в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» Роберт Паттинсон был уверен, что займется музыкальной карьерой.

«В тот момент я действительно думал, что буду заниматься музыкой. Не знаю, откуда у меня взялась вера в это, ведь никто не говорил, что музыкальная карьера не за горами. Но я давал много концертов, постоянно выступал на открытых микрофонах. А потом… в общем, у меня закончились деньги».