Что стало с актрисой Еленой Метелкиной из «Гостьи из будущего»

Елена Метелкина была одной из первых красавиц советской эпохи. За недолгую карьеру в кино она успела сыграть в двух картинах, ставших культовыми. Однако сегодня ее совсем не видно. Артистка ведет непубличную жизнь, а в последний раз появлялась в кино в 2013 году.

© Кадр из фильма «Через тернии к звездам», 1981 год.

О том, как сложилась судьба Елены Метелкиной из сериала «Гостья из будущего» и фильма «Через тернии к звездам», читайте в нашем материале.

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Биография Елены Метелкиной

Елена Метелкина родилась в московской семье военных и не планировала связывать жизнь с искусством. Ребенком она выглядела как гадкий утенок: худое тельце, пухлые губы и большие светлые глаза. Однако с возрастом она похорошела, став стройной девушкой с тонкими чертами лица.

В юности у Елены появилось желание попробовать себя в сфере кино. Она даже пыталась поступить в Щукинское училище, но не прошла. Однако там же ее заметила ассистент режиссера, пригласившая девушку в эпизод фильма «Берега». После съемок девушка предприняла попытку поступить во ВГИК, но и тут ее ждала неудача.

Елена устроилась на работу в библиотеку, но не оставляла мечты стать актрисой, пусть против воли отца. Мать тем временем посоветовала дочери попробовать силы на подиуме. Не оставляя работы библиотекарем, Елена рекламировала одежду в ГУМе. Она стала часто выезжать за рубеж: в Болгарию, Чехословакию и Венгрию. Не за горами была первая заметная кинороль.

Успех в кино

Режиссер фильма «Через тернии к звездам» Ричард Викторов увидел фото Елены Метелкиной в журнале и обомлел. Его поразила красота девушки и он решил пригласить ее на пробы. Вскоре выяснилось, что девушка не в лучшей физической форме, несмотря на стройность.

Авторы стали искать спортсмену на роль инопланетянки Нийи. Однако вскоре стало ясно, что проще научить Елену акробатическим трюкам, нежели найти атлетку неземной красоты.

В 1981 году свет увидел фильм «Через тернии к звездам». Он имел невероятный успех. Елена Метелкина проснулась знаменитой. Ее стали приглашать на съемки, но новые работы артистки были встречены зрителями куда прохладнее. Однако уже в 1984 году на экраны вышла «Гостья из будущего». Эта картина закрепила Елену Метелкину в статусе суперзвезды.

Кадр из фильма «Гостья из будущего», 1984 год.

Жизнь после славы

После проекта «Гостья из будущего» Елена Метелкина покинула кино из-за беременности. Однако брак с Сергеем оказался неудачным. Супруг актрисы отказывался работать, а когда та заявила, что ждет ребенка, потребовал сделать аборт. Артистке пришлось обратиться в суд, чтобы признать брак недействительным. Сергей отказывался съезжать из квартиры бывшей возлюбленной, планируя отсудить ее часть.

Бывший муж написал заявление на мать и отца Елены, обвинив первую в шпионаже, а второго в попытках его убить. Пожилого мужчину долго допрашивали и даже изъяли у него табельное оружие. Позже, не выдержав давления, он застрелился. Пожилая мама Елены Метелкиной помогала дочери с внуком, но атмосфера в семье испортилась.

В 90-е годы из-за кризиса многие актеры остались без работы. Елене, чтобы прокормить ребенка, устроилась секретарем. После того, как ее начальника убили, бывшая актриса работала воспитателем в детском саду, продавщицей и администратором в образовательном центре.

Наталья Метелкина сейчас

Кадр из короткометражного фильма «Простое женское счастье», 2013 год

Cегодня Наталья Метелкина не состоит в отношениях и в кино не снимается. Несмотря на усталость от модельного бизнеса, она все же стала амбассадором бренда одежды для женщин элегантного возраста.

Актриса — воцерковленная христианка. Она по-прежнему ждет суженого, надеясь встретить порядочного человека, причем верующего. У 70-летней женщины взрослый сын, работает автослесарем. С бывшим мужем кинодива с наследником связь не поддерживают.