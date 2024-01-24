«Я немного в шоке»: Киллиан Мёрфи — о своей номинации на «Оскар-2024»

Исполнитель главной роли в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мёрфи прокомментировал свою номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

© Чемпионат.com

Актёр рассказал, что во время анонса номинантов пил чай в доме родителей в Ирландии и не следил за новостями.

Я был дома с мамой, папой и женой. И мой телефон начал трещать, так что я сразу понял, что есть хорошие новости. Все начали писать мне. Знаете, на самом деле невозможно избежать новостей, но лучше, если эти новости хорошие.

Мёрфи рассказал, что чувствует себя по-особенному после получения номинации.