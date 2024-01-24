С кем успел поругаться Никита Кологривый, сыгравший Кощея в «Слове пацана»

Российский актер Никита Кологривый, получивший широкую известность по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», оказался в центре общественного внимания не только из-за своей актерской игры, но и ряда критических высказываний, направленных в адрес своих коллег. URA.RU рассказывает, кого Кологривый успел задеть своими заявлениями.

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Никита Кологривый принял участие в подкасте блогера Эльдара Джарахова. В ходе разговора речь зашла об актрисе Александре Бортич, известной своими ролями в российских фильмах и сериалах, такими как «Полицейский с рублевки», «Викинг», «Я худею», «Холоп». Кологривый в итоге оспорил мастерство актрисы, акцентировав внимание на отсутствие у нее профессионального актерского образования. В ответ на это Бортич подчеркнула, что ни одна сыгранная роль ей не досталась «по блату» или «через постель». Она добавила, что оценка актерской игры является делом вкуса.

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В одном из последующих интервью Кологривый рассказал о своем отношении к актеру Даниле Козловскому. Кощей из «Слова пацана» подчеркнул, что многие роли Козловского не обладают глубокой игрой. В качестве примера он взял роль Данилы в фильме «Духless». «Ну вот „Духless“… Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в „Роллс-Ройс“, скажи ему разговаривать шепотом», — иронично высказался Кологривый. По его словам, он разнес бы «тысячу таких лжеартистов», как Козловский.

Говоря об актерской игре своих коллег по съемочной площадке «Слова пацана», Никита Кологривый заявил, что был единственным актером, кто по-настоящему понимал жизнь бандитов 1980-х и 1990-х годов и мог достоверно сыграть. Он также критично высказался об игре Ивана Янковского, сыгравшего в сериале Вову-Адидаса и запомнившегося зрителям. «Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. Вы это прекрасно видите в сериале, кто действительно знает, что такое эта жизнь», — подчеркнул актер.

Отец Ивана Янковского Филипп с юмором отреагировал на высказывания Кощея. Он отметил, что кино — это коллективный труд, но Кологривый, очевидно, этого не понимает. В свою очередь советский и российский актер Леонид Ярмольник назвал Кологривого «дураком» после того, как молодой артист заявил, что не признает актерами Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. «Мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», — сказал Ярмольник. Также он посоветовал Кощею завязать с актерской профессией.

Российский режиссер Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Немцы» выразил свое нежелание работать в будущем с Кологривым. Также Иванов иронично отметил, что с таким подходом Кощей в Голливуде скоро заменит актера Хоакина Феникса.

Несмотря на критику своих коллег, Никита Кологривый положительно высказался об участниках спецоперации на Украине. Актер подчеркнул, что российские военные дают ему и другим артистам возможность безопасно заниматься актерской деятельностью.